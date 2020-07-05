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"التعاون الإسلامي" تدعو إلى الحد من العنف وبذل الجهود لإحلال السلام في أفغانستان

Time منذ 4 دقائق
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"التعاون الإسلامي" تدعو إلى الحد من العنف وبذل الجهود لإحلال السلام في أفغانستان

جدة (صدى):
أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على ضرورة تركيز اهتمام جميع الأطراف في أفغانستان على جهود إحلال السلام في ظل تصاعد العنف مؤخرا ، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا من بينهم نساء وأطفال .

وأعرب الأمين العام عن أسفه لأعمال العنف التي تُرتكَب في البلاد ، حاثا جميع الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والوقف الدائم لإطلاق النار ، والسعي لتحقيق السلام الذي طالما انتظره أبناء الشعب الأفغاني.

وأشار العثيمن إلى التطورات الإيجابية في سبيل الحوار ، داعيا أبناء الشعب الأفغاني كافة إلى مضاعفة جهودهم لتحقيق السلام والمصالحة الدائمين من خلال عملية يتملكها الأفغان أنفسهم ويأخذون بزمامها ، تماشيا مع القرارات والإعلانات الصادرة عن المؤتمر الدولي للعلماء حول السلم والأمن في أفغانستان ، الذي عُقد في مكة المكرمة في 11 يوليو 2018، والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عُقدت في مكة المكرمة في 31 مايو 2019.

كما أعرب عن أمله في أن تحقق الجهود الجارية لإحلال السلامِ الأمنَ والاستقرار من أجل ضمان رفاهية الشعب وازدهاره وتحقيق التنمية في أفغانستان ، مجددا التزام منظمة التعاون الإسلامي الثابت بدعم شعب أفغانستان.

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أحدث التعليقات

omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
ابو خالد
يا وزارة التعليم المرحلة الإبتدائية لابد أن يكون المعلم متخصص في مادته والا على التعليم السلام
ابو محمد 😎
الحمد لله العدد في تناقص ، ولله الحمد ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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