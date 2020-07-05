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كيم كاردشيان تدعم زوجها في الترشح للرئاسة الامريكية

Time منذ ساعة
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كيم كاردشيان تدعم زوجها في الترشح للرئاسة الامريكية

واشنطن (صدى):
أعلنت الفنانة كيم كاردشيان، عن دعمها لزوجها مغني الراب كاني ويست، في قراره الترشح للرئاسة الأمريكية، وذلك بعد ان أثار الجدل بشأن هذا القرار

وبادرت زوجته نجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان إلى دعمه عن طريق إعادة نشر تغريدته مصحوبة بعلم أمريكا، إلا أنها في عام 2016، عارضت اقتراحه ونيته للترشح للرئاسة.

وأوضحت كيم أن السبب وراء رفضها قرار الترشح، خشيتها أن تتلقى مصير ميلانيا ترامب عن طريق نشر ”الصور العارية“ لها من جديد، وقالت ”انظر إلى كل الأشياء الفظيعة التي يفعلونها لميلانيا ترامب، ويقومون بعرض الصور العارية لها“.

وأضافت ساخرة ”سأقول لكاني، أنت تعرف نوع الصور التي سينشروها لي“.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
ان شاء الله ما يجيني خبر يفجعني زي الشهر الماضي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام
عندما يغيب المساء
مو مهم انا ودي ان الحاله السيئة مايقبلها التطبيق ومن يظعها يكون تحت الحظر لأن فيه ناس صارت تتكلم بغير عقولها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماأتمنى أكون عند حسن ظنكم أتمنى أكون باالمطار الحين 😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎
ايوا هذي هي بنت الحجاز .. عمل اقل مايقال عنه رائع فوق خيال المتخيل .. .. وشكلها يوحي بأنها اصيله .. بس الاسم لك عليه ...

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