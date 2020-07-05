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«السوق المالية» تحذر من شركات الفوركس
منذ 16 دقيقة
1288
2
الرياض (صدى):
حذرت هيئة السوق المالية، من شركات الفوركس غير المرخصة.
وأوضحت الهيئة، أن هذه الشركات تحاول إيهام الشخص بأن الاستثمارات معهم ناجحة ومربحة.
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أحدث التعليقات
omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
ابو خالد
يا وزارة التعليم المرحلة الإبتدائية لابد أن يكون المعلم متخصص في مادته والا على التعليم السلام
ابو محمد 😎
الحمد لله العدد في تناقص ، ولله الحمد ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
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