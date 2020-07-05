نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«السوق المالية» تحذر من شركات الفوركس

Time منذ 16 دقيقة
Views 1288
Comment 2
«السوق المالية» تحذر من شركات الفوركس

الرياض (صدى):
حذرت هيئة السوق المالية، من شركات الفوركس غير المرخصة.

وأوضحت الهيئة، أن هذه الشركات تحاول إيهام الشخص بأن الاستثمارات معهم ناجحة ومربحة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
ابو خالد
يا وزارة التعليم المرحلة الإبتدائية لابد أن يكون المعلم متخصص في مادته والا على التعليم السلام
ابو محمد 😎
الحمد لله العدد في تناقص ، ولله الحمد ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

أخر الأخبار

بالصور.. الانتهاء من أعمال فرش مسجد قباء ضمن مبادرة عمارة المساجد
بالصور.. الانتهاء من أعمال فرش مسجد قباء ضمن مبادرة عمارة المساجد
Time منذ 45 ثانية Views 1026
رجل يعكس السير ونهايته كانت مروعة
رجل يعكس السير ونهايته كانت مروعة
Time منذ دقيقة Views 125
نجاة سائقين بعد انفجار سيارة
نجاة سائقين بعد انفجار سيارة
Time منذ دقيقتين Views 123
توفير ١٦ فندقاً ومطار دولي ومنتجعات في المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر
توفير ١٦ فندقاً ومطار دولي ومنتجعات في المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر
Time منذ دقيقتين Views 1090
كان ناوي يسرق المحل وجاه الرد
كان ناوي يسرق المحل وجاه الرد
Time منذ 3 دقائق Views 144
نهاية مؤلمة لسائق على طريق سريع
نهاية مؤلمة لسائق على طريق سريع
Time منذ 3 دقائق Views 124
"التعاون الإسلامي" تدعو إلى الحد من العنف وبذل الجهود لإحلال السلام في أفغانستان
"التعاون الإسلامي" تدعو إلى الحد من العنف وبذل الجهود لإحلال السلام في أفغانستان
Time منذ 4 دقائق Views 1133
شاهد.. مي العيدان تهاجم فيديو رقص شمس الكويتية
شاهد.. مي العيدان تهاجم فيديو رقص شمس الكويتية
Time منذ 5 دقائق Views 143
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا
Time منذ 12 دقيقة Views 1195
«السوق المالية» تحذر من شركات الفوركس
«السوق المالية» تحذر من شركات الفوركس
Time منذ 16 دقيقة Views 1288