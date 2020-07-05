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حقيقة إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جنوب السودان

Time منذ 21 دقيقة
Views 1472
حقيقة إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جنوب السودان

الخرطوم (صدى):
كشف قنصل مصر العام في السودان، السفير أحمد عدلي، اليوم الأحد، حقيقة ما أثير حول إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في دولة جنوب السودان.

وأكد السفير المصري أحمد عدلي، أنه لا صحة لتلك الأنباء، لافتًا إلى أن القاهرة لا علاقة لها بالتوترات الأمنية داخل دولة إثيوبيا، وعلى حكومة أديس أبابا أن تتحمل مسؤوليتها تجاه قضاياها الداخلية، وألا تُعلق الأزمات على شماعات خارجية.

وأشار "عدلي" إلى أن مصر تؤيد حق إثيوبيا في التنمية، وفي نفس الوقت تدافع عن حقها في الحياة، مشددا على ضرورة التوافق والتقيد بالالتزامات القانونية التي تضمن حقوق الدول الثلاث، كما لن تتوانى أبدا عن الوقوف مع السودان، في كل الظروف، وتقدم الدعم الكامل للفترة الانتقالية في السودان.

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أحدث التعليقات

omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
ابو خالد
يا وزارة التعليم المرحلة الإبتدائية لابد أن يكون المعلم متخصص في مادته والا على التعليم السلام
ابو محمد 😎
الحمد لله العدد في تناقص ، ولله الحمد ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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