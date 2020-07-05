حقيقة إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جنوب السودان

الخرطوم (صدى):
كشف قنصل مصر العام في السودان، السفير أحمد عدلي، اليوم الأحد، حقيقة ما أثير حول إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في دولة جنوب السودان.
وأكد السفير المصري أحمد عدلي، أنه لا صحة لتلك الأنباء، لافتًا إلى أن القاهرة لا علاقة لها بالتوترات الأمنية داخل دولة إثيوبيا، وعلى حكومة أديس أبابا أن تتحمل مسؤوليتها تجاه قضاياها الداخلية، وألا تُعلق الأزمات على شماعات خارجية.
وأشار "عدلي" إلى أن مصر تؤيد حق إثيوبيا في التنمية، وفي نفس الوقت تدافع عن حقها في الحياة، مشددا على ضرورة التوافق والتقيد بالالتزامات القانونية التي تضمن حقوق الدول الثلاث، كما لن تتوانى أبدا عن الوقوف مع السودان، في كل الظروف، وتقدم الدعم الكامل للفترة الانتقالية في السودان.