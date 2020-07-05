قائمة الوحدة حتى نهاية الموسم

ماجد محمد (صدى):
أعلن نادي الوحدة، اليوم الأحد، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم التي ستستمر حتى نهاية الموسم الجاري.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: عبدالقدوس عطية، عبدالله الجدعاني، محيا السلمي، راغد النجار.
خط الهجوم: كريج جودوين، يوسف نياكاتي، جابر ناصر عسيري، موسى مدخلي، أحمد عبده، ثامر العلي.
خط الدفاع: راضي العتيبي، ريناتو شافيز، عبدالحمن الريو، ألبرتو بوتيا، ياسين حمزة، حمد الجيزاني، حاتم بلال، فارس عابدي، فواز الصقور، نور الرشيدي، حسان تمبكتي، علي الزبيدي.
خط الوسط: وليد باخشوين، مشاري القحطاني، محمد القرني، جابر عيسى، علي النمر، أيمن الخليف، أنسيلمو دي موراييس، لويز جوستافو، إلتون خوزيه كزافير، سلطان السوادي، راكان الشملان.
يذكر أن الفريق يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، فيما يسعى إلى الحفاظ على مركزه لضمان مكانًا في دوري أبطال آسيا.