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قصة إصابة شخص يعاني من السمنة المفرطة تهاون في الإجراءات الوقائية

Time منذ 42 دقيقة
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قصة إصابة شخص يعاني من السمنة المفرطة تهاون في الإجراءات الوقائية

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن قصة إصابة شخص يعاني من السمنة المفرطة، والذي تهاون في لبس الكمامة وتعقيم اليدين بعد لمس الاسطح أثناء التسوق.

وأوضحت وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن حالته الصحية ساءت بشكل سريع ويتلقى العناية الطبية بالمستشفى حالياً.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة؛ ليصل عدد الحالات النشطة في المملكة إلى 62357 حالة.

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أحدث التعليقات

omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
ابو خالد
يا وزارة التعليم المرحلة الإبتدائية لابد أن يكون المعلم متخصص في مادته والا على التعليم السلام
ابو محمد 😎
الحمد لله العدد في تناقص ، ولله الحمد ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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