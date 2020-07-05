نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«الصحة»: تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

Time منذ 52 دقيقة
Views 1970
Comment 4
«الصحة»: تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أنه وصل عدد الحالات النشطة في المملكة إلى 62357 حالة؛ فيما تم تسجيل 1980 حالة تعافي ليصبح إجمالي المتعافين 145236 حالة تعافي؛ بينما سجلت 58 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1916 حالة وفاة.

وقال متحدث وزارة الصحة: " نسجل حالات حرجة بأعداد تتأرجح مابين ٢٠٠٠ - ٢٥٠٠ حالة، والارتفاع من الأسبوع الماضي محدود، معظم الحالات مستقرة، وثلثا الحالات المنومة تعاني من أمراض مزمنة، نصفهم فوق ٦٠ عاماً فأكثر" .

وأشار الدكتور "العبدالعالي" أن معظم الحالات الحرجة تستجيب للبروتوكلات العلاجية، لافتًا إلى أن نصف الحالات الحرجة في العناية المركزة هم فوق عمر ٦٠ عامًا؛ متابعًا:" لو اجتمع ١٠ أشخاص، أحدهم ملتزم بالسلوكيات الصحية وبقيتهم مخالطين، فإنه في الغالب سيسلم مُتبع الإجراءات الوقائية من انتقال العدوى، وبقية المخالطين احتمالية إصابتهم أكثر، وتتفاوت حسب مخالطة كل شخص " .

ومن جانبه، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية: " بغض النظر عن الفحص المخبري، بروتوكول العزل المنزلي لمن لديه أعراض ومدته ١٠ أيام، أما الحجر المنزلي فهو للمخالط لحالة مؤكدة وليس لديه أعراض ومدته ١٤ يومًا " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
ابو خالد
يا وزارة التعليم المرحلة الإبتدائية لابد أن يكون المعلم متخصص في مادته والا على التعليم السلام
ابو محمد 😎
الحمد لله العدد في تناقص ، ولله الحمد ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

أخر الأخبار

بالصور.. الانتهاء من أعمال فرش مسجد قباء ضمن مبادرة عمارة المساجد
بالصور.. الانتهاء من أعمال فرش مسجد قباء ضمن مبادرة عمارة المساجد
Time منذ 9 ثواني Views 1006
رجل يعكس السير ونهايته كانت مروعة
رجل يعكس السير ونهايته كانت مروعة
Time منذ 46 ثانية Views 114
نجاة سائقين بعد انفجار سيارة
نجاة سائقين بعد انفجار سيارة
Time منذ دقيقة Views 114
توفير ١٦ فندقاً ومطار دولي ومنتجعات في المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر
توفير ١٦ فندقاً ومطار دولي ومنتجعات في المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر
Time منذ دقيقتين Views 1077
كان ناوي يسرق المحل وجاه الرد
كان ناوي يسرق المحل وجاه الرد
Time منذ دقيقتين Views 143
نهاية مؤلمة لسائق على طريق سريع
نهاية مؤلمة لسائق على طريق سريع
Time منذ 3 دقائق Views 121
"التعاون الإسلامي" تدعو إلى الحد من العنف وبذل الجهود لإحلال السلام في أفغانستان
"التعاون الإسلامي" تدعو إلى الحد من العنف وبذل الجهود لإحلال السلام في أفغانستان
Time منذ 4 دقائق Views 1122
شاهد.. مي العيدان تهاجم فيديو رقص شمس الكويتية
شاهد.. مي العيدان تهاجم فيديو رقص شمس الكويتية
Time منذ 4 دقائق Views 140
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا
Time منذ 11 دقيقة Views 1192
«السوق المالية» تحذر من شركات الفوركس
«السوق المالية» تحذر من شركات الفوركس
Time منذ 15 دقيقة Views 1284