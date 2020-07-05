وفاة عمة اللاعب محمد صلاح

وكالات (صدى):
كشف مصدر مقرب من أسرة اللاعب المصري الدولي ، محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الانجليزي ، عن وفاة عمته منصورة حامد غالي بعد صراع مع المرض بداخل مستشفى الكبد.
وأوضح المصدر بأن المتوفاة هي شقيقة والد اللاعب محمد صلاح من الأب، تعانى منذ فترة طويلة من مرض الكبد، وتخضع للعلاج، وتم حجزها بمستشفى الكبد بكفر الشيخ وتدهورت حالتها الصحية مؤخرا ، فيما ظهر على أن المتوفاه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، ولكن بعد إجراء الفحوصات اللازمة، تم التأكد من سلبية إصابتها بالفيروس .
وبحسب المصدر، تم فيه نقل المتوفاه لقرية نجريج ، وشارك عدد كبير من أهالى القرية فى تشييع جثمانها الى المقابر عقب صلاة الظهر.