نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

وفاة عمة اللاعب محمد صلاح

Time منذ 21 دقيقة
Views 1452
وفاة عمة اللاعب محمد صلاح

وكالات (صدى):
كشف مصدر مقرب من أسرة اللاعب المصري الدولي ، محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الانجليزي ، عن وفاة عمته منصورة حامد غالي بعد صراع مع المرض بداخل مستشفى الكبد.

وأوضح المصدر بأن المتوفاة هي شقيقة والد اللاعب محمد صلاح من الأب، تعانى منذ فترة طويلة من مرض الكبد، وتخضع للعلاج، وتم حجزها بمستشفى الكبد بكفر الشيخ وتدهورت حالتها الصحية مؤخرا ، فيما ظهر على أن المتوفاه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، ولكن بعد إجراء الفحوصات اللازمة، تم التأكد من سلبية إصابتها بالفيروس .

وبحسب المصدر، تم فيه نقل المتوفاه لقرية نجريج ، وشارك عدد كبير من أهالى القرية فى تشييع جثمانها الى المقابر عقب صلاة الظهر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
ابو خالد
يا وزارة التعليم المرحلة الإبتدائية لابد أن يكون المعلم متخصص في مادته والا على التعليم السلام
ابو محمد 😎
الحمد لله العدد في تناقص ، ولله الحمد ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

أخر الأخبار

بالصور.. الانتهاء من أعمال فرش مسجد قباء ضمن مبادرة عمارة المساجد
بالصور.. الانتهاء من أعمال فرش مسجد قباء ضمن مبادرة عمارة المساجد
Time منذ 4 ثواني Views 999
رجل يعكس السير ونهايته كانت مروعة
رجل يعكس السير ونهايته كانت مروعة
Time منذ 41 ثانية Views 114
نجاة سائقين بعد انفجار سيارة
نجاة سائقين بعد انفجار سيارة
Time منذ دقيقة Views 114
توفير ١٦ فندقاً ومطار دولي ومنتجعات في المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر
توفير ١٦ فندقاً ومطار دولي ومنتجعات في المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر
Time منذ دقيقتين Views 1075
كان ناوي يسرق المحل وجاه الرد
كان ناوي يسرق المحل وجاه الرد
Time منذ دقيقتين Views 127
نهاية مؤلمة لسائق على طريق سريع
نهاية مؤلمة لسائق على طريق سريع
Time منذ 3 دقائق Views 121
"التعاون الإسلامي" تدعو إلى الحد من العنف وبذل الجهود لإحلال السلام في أفغانستان
"التعاون الإسلامي" تدعو إلى الحد من العنف وبذل الجهود لإحلال السلام في أفغانستان
Time منذ 4 دقائق Views 1115
شاهد.. مي العيدان تهاجم فيديو رقص شمس الكويتية
شاهد.. مي العيدان تهاجم فيديو رقص شمس الكويتية
Time منذ 4 دقائق Views 140
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا
Time منذ 11 دقيقة Views 1192
«السوق المالية» تحذر من شركات الفوركس
«السوق المالية» تحذر من شركات الفوركس
Time منذ 15 دقيقة Views 1284