توجه لتحويل ملعب جامعة الملك سعود لأول ملعب رقمي

الرياض (صدى):
تسعى شركة "الوسائل" للدعاية والإعلان، التي تمكنت من الاستثمار في ملعب جامعة الملك سعود، لمدة 7 أعوام مقبلة، لتحويل الاستاد الرياضي لأول ملعب رقمي في المنطقة.
وخاطبت "الوسائل" خلال الأسبوعين الماضيين نحو 14 شركة من أفضل الشركات في العالم التي تتميز في إدارة الملاعب وتشغيلها؛ فيما تلقت موافقات رسمية من أكثر من شركة تشغل وتدير ملاعب فالنسيا الإسباني وويست هام الإنجليزي.
وتلقت الشركة، موافقة منسوبي ملعب سنتياجو برنابيو مقر نادي ريال مدريد، لإدارة وتشغيل ونقل التجربة للاستاد الرياضي لجامعة الملك سعود؛ فيما تريد الانتهاء من المشغل للملعب قبل بدء الموسم المقبل، والمقرر أن يبدأ ابتداءً من 16 أكتوبر المقبل.