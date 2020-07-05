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توجه لتحويل ملعب جامعة الملك سعود لأول ملعب رقمي

Time منذ 45 دقيقة
Views 1544
توجه لتحويل ملعب جامعة الملك سعود لأول ملعب رقمي

الرياض (صدى):
تسعى شركة "الوسائل" للدعاية والإعلان، التي تمكنت من الاستثمار في ملعب جامعة الملك سعود، لمدة 7 أعوام مقبلة، لتحويل الاستاد الرياضي لأول ملعب رقمي في المنطقة.

وخاطبت "الوسائل" خلال الأسبوعين الماضيين نحو 14 شركة من أفضل الشركات في العالم التي تتميز في إدارة الملاعب وتشغيلها؛ فيما تلقت موافقات رسمية من أكثر من شركة تشغل وتدير ملاعب فالنسيا الإسباني وويست هام الإنجليزي.

وتلقت الشركة، موافقة منسوبي ملعب سنتياجو برنابيو مقر نادي ريال مدريد، لإدارة وتشغيل ونقل التجربة للاستاد الرياضي لجامعة الملك سعود؛ فيما تريد الانتهاء من المشغل للملعب قبل بدء الموسم المقبل، والمقرر أن يبدأ ابتداءً من 16 أكتوبر المقبل.

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أحدث التعليقات

omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
ابو خالد
يا وزارة التعليم المرحلة الإبتدائية لابد أن يكون المعلم متخصص في مادته والا على التعليم السلام
ابو محمد 😎
الحمد لله العدد في تناقص ، ولله الحمد ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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