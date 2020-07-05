جيوفينكو على رادار بارما الإيطالي

وكالات (صدى):
أفادت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن نادي بارما الإيطالي، يرغب في التعاقد مع نجم نادي الهلال، سباستيان جيوفينكو، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل؛ حيث يرغب اللاعب بالعودة إلى وطنه.
وأوضحت التقارير، أن جيوفينكو، بصدد الرحيل عن الزعيم في الفترة المقبلة، ويود بارما استعادة خدماته؛ لأنه يريد العودة إلى الدوري الإيطالي، الأمر الذي يحققه له بارما، كما أن النادي العملاق، سبق له أن احتضن اللاعب في فترة سابقة.
ومن الجدير بالذكر، أن جيوفينكو كان قد انضم إلى الهلال في يناير من عام 2019، قادمًا من تورنتو الكندي، كما شارك بقميص الأزرق، في 50 مباراة رسمية بمختلف المسابقات المحلية، القارية، والعالمية، سجل خلالها 12 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.