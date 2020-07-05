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جيوفينكو على رادار بارما الإيطالي

Time منذ ساعة
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جيوفينكو على رادار بارما الإيطالي

وكالات (صدى):
أفادت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن نادي بارما الإيطالي، يرغب في التعاقد مع نجم نادي الهلال، سباستيان جيوفينكو، خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل؛ حيث يرغب اللاعب بالعودة إلى وطنه.

وأوضحت التقارير، أن جيوفينكو، بصدد الرحيل عن الزعيم في الفترة المقبلة، ويود بارما استعادة خدماته؛ لأنه يريد العودة إلى الدوري الإيطالي، الأمر الذي يحققه له بارما، كما أن النادي العملاق، سبق له أن احتضن اللاعب في فترة سابقة.

ومن الجدير بالذكر، أن جيوفينكو كان قد انضم إلى الهلال في يناير من عام 2019، قادمًا من تورنتو الكندي، كما شارك بقميص الأزرق، في 50 مباراة رسمية بمختلف المسابقات المحلية، القارية، والعالمية، سجل خلالها 12 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.

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أحدث التعليقات

omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
ابو خالد
يا وزارة التعليم المرحلة الإبتدائية لابد أن يكون المعلم متخصص في مادته والا على التعليم السلام
ابو محمد 😎
الحمد لله العدد في تناقص ، ولله الحمد ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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