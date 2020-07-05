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القيادة تهنئ رئيس جمهورية القُمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده

Time منذ 25 دقيقة
Views 1303
القيادة تهنئ رئيس جمهورية القُمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية القُمر المتحدة الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية القُمر المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
ابو خالد
يا وزارة التعليم المرحلة الإبتدائية لابد أن يكون المعلم متخصص في مادته والا على التعليم السلام
ابو محمد 😎
الحمد لله العدد في تناقص ، ولله الحمد ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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