الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة للعمل بمقر الهيئة بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- المسمى الوظيفي : مراسل .
2-الشروط :
-ان يكون المتقدم من المواطنين .
-شهادة الثانوية العامة .
-الإلمام باللغة الإنجليزية .
-خبرة لا تقل عن عام .
ويكون الموظف مسؤول عن "الصادر والوارد " استلام وتوزيع البريد الداخلي والخارجي وتسجيلهم والتوزيع على الإدارات المختلفة وغيرها من المهام ذات الصلة .
وحول موعد التقديم ،أكدت الهيئة انه متاح بدءً من اليوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020 وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا