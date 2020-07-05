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الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1505
الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة للعمل بمقر الهيئة بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- المسمى الوظيفي : مراسل .

2-الشروط :

-ان يكون المتقدم من المواطنين .

-شهادة الثانوية العامة .

-الإلمام باللغة الإنجليزية .

-خبرة لا تقل عن عام .

ويكون الموظف مسؤول عن "الصادر والوارد " استلام وتوزيع البريد الداخلي والخارجي وتسجيلهم والتوزيع على الإدارات المختلفة وغيرها من المهام ذات الصلة .

وحول موعد التقديم ،أكدت الهيئة انه متاح بدءً من اليوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020 وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

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أحدث التعليقات

omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
ابو خالد
يا وزارة التعليم المرحلة الإبتدائية لابد أن يكون المعلم متخصص في مادته والا على التعليم السلام
ابو محمد 😎
الحمد لله العدد في تناقص ، ولله الحمد ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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