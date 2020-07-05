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محمد الشيخ يعلق على قرار منع التعامل مع بعض اللاعبين الأجانب

Time منذ ساعة
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محمد الشيخ يعلق على قرار منع التعامل مع بعض اللاعبين الأجانب

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي والناقد الرياضي محمد الشيخ على قرار اتحاد الكرة بمنع التعامل مع الأجانب والأندية الأجنبية التي ترفض تمديد عقود اللاعبين الأجانب لنهاية الموسم .

وأعرب "الشيخ " عن ترحيبه بالقرار وأنه حماية لمصلحة الأندية السعودية من الإستغلال دون فرق بين نادي وآخر .

وقال في حسابه على " تويتر " : نن يعتقد أن قرار اتحاد الكرة بمنع التعامل مع الأجانب والأندية الخارجية بعدم التعاون مع من يرفضون تمديد العقود لنهاية الموسم يصب في مصلحة نادٍ واحد واهم .

وتابع : فأندية عديدة تواجه هذا الاستغلال، وهناك أندية خارجية وسماسرة يريدون استغلال الجائحة، واتحاد الكرة يتحرك بالتوافق مع الفيفا.

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أحدث التعليقات

omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
ابو خالد
يا وزارة التعليم المرحلة الإبتدائية لابد أن يكون المعلم متخصص في مادته والا على التعليم السلام
ابو محمد 😎
الحمد لله العدد في تناقص ، ولله الحمد ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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