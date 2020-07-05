محمد الشيخ يعلق على قرار منع التعامل مع بعض اللاعبين الأجانب

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي والناقد الرياضي محمد الشيخ على قرار اتحاد الكرة بمنع التعامل مع الأجانب والأندية الأجنبية التي ترفض تمديد عقود اللاعبين الأجانب لنهاية الموسم .
وأعرب "الشيخ " عن ترحيبه بالقرار وأنه حماية لمصلحة الأندية السعودية من الإستغلال دون فرق بين نادي وآخر .
وقال في حسابه على " تويتر " : نن يعتقد أن قرار اتحاد الكرة بمنع التعامل مع الأجانب والأندية الخارجية بعدم التعاون مع من يرفضون تمديد العقود لنهاية الموسم يصب في مصلحة نادٍ واحد واهم .
وتابع : فأندية عديدة تواجه هذا الاستغلال، وهناك أندية خارجية وسماسرة يريدون استغلال الجائحة، واتحاد الكرة يتحرك بالتوافق مع الفيفا.