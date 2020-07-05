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جامعة الملك فيصل تعلن عن مواعيد إجراءات القبول للعام الجامعي 1441-1442هـ

Time منذ ساعة
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جامعة الملك فيصل تعلن عن مواعيد إجراءات القبول للعام الجامعي 1441-1442هـ

الأحساء (صدى):
أعلنت جامعة الملك فيصل عن مواعيد إجراءات القبول للمتقدمين والمتقدمات بطلب الالتحاق بالجامعة لنظام البكالوريوس ونظام الدبلوم الانتظام فقط.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان، أن بوابة القبول الإلكترونية سيتم فتحها بمشيئة الله مساء يوم الاثنين 22 - 11 - 1441هـ، الموافق 13 - 7 - 2020م، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 25/ 11 / 1441هـ الموافق 16 /7 /2020م.

ودعا عميد القبول والتسجيل إلى الاطلاع على مواعيد إجراءات القبول للعام الجامعي 1441 - 1442هـ، ومتابعة ما يصدر عن الجامعة من إعلانات وأخبار بهذا الشأن.

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أحدث التعليقات

omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
ابو خالد
يا وزارة التعليم المرحلة الإبتدائية لابد أن يكون المعلم متخصص في مادته والا على التعليم السلام
ابو محمد 😎
الحمد لله العدد في تناقص ، ولله الحمد ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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