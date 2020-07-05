نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تمديد صلاحية الإقامة للوافدين لـ 3 أشهر بدون مقابل

Time منذ ساعة
Views 1806
تمديد صلاحية الإقامة للوافدين لـ 3 أشهر بدون مقابل

الرياض (صدى):
صرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية في المملكة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع انتشاره؛ فقد صدرت الموافقة الكريمة على التالي:

1 - تمديد ‏ صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك بدون مقابل.

2 - ‏تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

3 - ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، ‏وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

4 - ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

5 - ‏تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

وأوضح المصدر، أنه وفقاً لمضمون الأمر الملكي الكريم فإن هذه الاستثناءات تخضع للمتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
ابو خالد
يا وزارة التعليم المرحلة الإبتدائية لابد أن يكون المعلم متخصص في مادته والا على التعليم السلام
ابو محمد 😎
الحمد لله العدد في تناقص ، ولله الحمد ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

أخر الأخبار

نجاة سائقين بعد انفجار سيارة
نجاة سائقين بعد انفجار سيارة
Time منذ 40 ثانية Views 98
توفير ١٦ فندقاً ومطار دولي ومنتجعات في المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر
توفير ١٦ فندقاً ومطار دولي ومنتجعات في المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر
Time منذ 50 ثانية Views 1038
كان ناوي يسرق المحل وجاه الرد
كان ناوي يسرق المحل وجاه الرد
Time منذ دقيقة Views 112
نهاية مؤلمة لسائق على طريق سريع
نهاية مؤلمة لسائق على طريق سريع
Time منذ دقيقتين Views 104
"التعاون الإسلامي" تدعو إلى الحد من العنف وبذل الجهود لإحلال السلام في أفغانستان
"التعاون الإسلامي" تدعو إلى الحد من العنف وبذل الجهود لإحلال السلام في أفغانستان
Time منذ دقيقتين Views 1091
شاهد.. مي العيدان تهاجم فيديو رقص شمس الكويتية
شاهد.. مي العيدان تهاجم فيديو رقص شمس الكويتية
Time منذ 3 دقائق Views 123
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا
Time منذ 10 دقائق Views 1192
«السوق المالية» تحذر من شركات الفوركس
«السوق المالية» تحذر من شركات الفوركس
Time منذ 14 دقيقة Views 1280
حقيقة إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جنوب السودان
حقيقة إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جنوب السودان
Time منذ 20 دقيقة Views 1451
وفاة عمة اللاعب محمد صلاح
وفاة عمة اللاعب محمد صلاح
Time منذ 20 دقيقة Views 1444