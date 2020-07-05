بالفيديو.. "المطلق" يكشف الحكم الشرعي في تأخير أو تنظيم الحمل

عادل الحربي (صدى):
أفتى مستشار الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله محمد المطلق، بجواز تأخير الحمل وتنظيمه للدراسة أو الوظيفة أو خدمة أمها المريضة، وأنها إن شاء الله مأجورة.
وجاء ردا على سؤال بشأن حكم تأخير الحمل لأجل دراسة أو وظيفة؟ حيث أجاب المطلق: "يستطيع الزوج والزوجة تنسيق الحمل، نفترض أن زوجة لديها دراسة ماجستير أو دكتوراه وحملها قد يتسبّب في تأخيرها وربما يلغون دراستها ويفصلونها! فهل نقول لها احملي ويفصلونك؟! .
وتابع: "أما تأخير الحمل بسبب عدم وجود المصروفات أو لعدم الرغبة في الحمل والإنجاب، فهذا لا يجوز لأن النبي ﷺ حث الناس على الإنجاب".