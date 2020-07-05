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قيمة تيسلا قد تصل 1.4 تريليون ريال بعد أن تخطت 840 مليار ريال

Time منذ 5 أيام
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قيمة تيسلا قد تصل 1.4 تريليون ريال بعد أن تخطت 840 مليار ريال

متابعة- أميرة خالد (صدى):
إرتفع خلال الأسبوع الماضي سعر سهم تيسلا بنسبة 24%، ليصل إلى 1,200 دولار "4,500 ريال" إلا أن هناك بعض المحللين يدعون أن السهم لا يزال بإمكانة الزيادة بنسبة 66% أخرى على مدى الـ 12 شهراً المقبلة، ليصل إلى 2,000 دولار "7,500 ريال".

والجدير بالذكر أن سهم تيسلا ارتفع حتى الآن في هذا العام بنسبة 189%، ووفقاً للخبراء، فإن الطلب المتزايد على موديل 3 في الصين هو ما قد يساعد على ارتفاع سعر السهم، كما أن الطلب على الاس يو في الجديدة من تيسلا موديل Y بدأ في الارتفاع أيضاً في الصين، لذا يمكن أن يضيف نمو المبيعات في الصين وحدها ما بين 300 دولار و400 دولار لسعر السهم (1,125 – 1,500 ريال).

ذكر أنه بسعر سهم يبلغ 2,000 دولار (7,500 ريال) فإن قيمة تيسلا ستقفز إلى 370 مليار دولار (1.4 تريليون ريال)، لتتفوق على جميع منافسيها في قطاع السيارات وتصبح في المركز التاسع لأعلى الشركات قيمة حول العالم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه يا الهــــــيل .👍.
. راعــي الـددســـن .
أخبـث مذيع شفــته على الشـاشـه .👎👎.
علي عبدالله علي عسبري
كلااام كليم وحكيم شرع الله يتطلب ذلك ونحن مسلمين 👌🌹🌹🌹🌹🌹
. راعــي الـددســـن .
الله يكافينا شركم إنتوا و خفافيشكم وقرودكم .
. راعــي الـددســـن .
.◀️دامها علاقة تمّت برضا الطرفين وليس بالإكراه▶️. أجل ماعــلاك منــهم و من مظــاهراتــهم .

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