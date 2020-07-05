محمد صلاح يكشف تفاصيل انهياره من البكاء بعد لقاء مانشستر يونايتد

وكالات (صدى):
كشف النجم المصري محمد صلاح، اليوم الأحد، عن انهياره من البكاء في غرفة تبديل الملابس، بعد مباراة فريقه ليفربول الموسم الماضي، أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، والتي انتهت بالتعادل السلبي، حيث أيقن ضياع لقب الدوري.
وتعرض ليفربول حينها لضربة قوية في سباقه مع مانشستر سيتي على اللقب، والذي أنهاه في النهاية السيتيزينس بفارق نقطة واحدة عن "الريدز"؛ فيما صرح محمد صلاح: "أتذكر الموسم الماضي أمام مانشستر يونايتد، عندما تعادلنا، ذهبت لغرفة تغيير الملابس وبدأت بالبكاء. هذه هي اللحظة التي شعرت فيها أننا خسرنا لقب الدوري".
وتابع لاعب ليفربول: "شيء لا يصدق أننا حققنا اللقب هذا الموسم، بعد أن خسرناه بفارق نقطة واحدة الموسم الماضي"؛ لافتًا إلى إن أول مرة شعر فيها أنهم سيحققون اللقب هذا الموسم، هو عندما هزم ليفربول مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، نهاية العام الماضي.