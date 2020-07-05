تسريبات تكشف تفاصيل جلاكسي نوت 20 الجديد الأكثر إثارة

وكالات (صدى):
كشف المراقبون لهاتف جلاكسي نوت 20 الجديد، والذي سيعلن عنه الأسابيع المقبلة بأن شكله سيكون أكثر إثارة من هاتف جالاكسي إس 20 الذي تم إطلاقه قبل بضعة أشهر.
وتابع المراقبون بأنه على من أن الشركة لن تطلق الهاتف قبل منتصف أغسطس (آب) القادم، إلا أنها ربما تكون قد أعطت عشاق هواتفها نظرة مبكرة لهاتف نوت 20 عن طريق الخطأ، حيث تميز بسطح نحاسي مذهل، وتصميم على الطراز الصناعي مع حواف أكثر وضوحاً، وما يبدو أنه نظام رباعي للكاميرات الخلفية.
وتم الكشف عن قلم S Pen الشهير في الصور، مع مظهر نحاسي مطابق يضفي القليل من البريق على هذا القلم الرقمي. ومع هذا التصميم المميز، فقد يشعر الأشخاص الذين اشتروا غالاكسي إس 20 ألترا بالندم، حيث سبق وتعرض هذا الهاتف للانتقاد بسبب تصميمه الممل.