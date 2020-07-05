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تسريبات تكشف تفاصيل جلاكسي نوت 20 الجديد الأكثر إثارة

Time منذ يوم
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تسريبات تكشف تفاصيل جلاكسي نوت 20 الجديد الأكثر إثارة

وكالات (صدى):
كشف المراقبون لهاتف جلاكسي نوت 20 الجديد، والذي سيعلن عنه الأسابيع المقبلة بأن شكله سيكون أكثر إثارة من هاتف جالاكسي إس 20 الذي تم إطلاقه قبل بضعة أشهر.

وتابع المراقبون بأنه على من أن الشركة لن تطلق الهاتف قبل منتصف أغسطس (آب) القادم، إلا أنها ربما تكون قد أعطت عشاق هواتفها نظرة مبكرة لهاتف نوت 20 عن طريق الخطأ، حيث تميز بسطح نحاسي مذهل، وتصميم على الطراز الصناعي مع حواف أكثر وضوحاً، وما يبدو أنه نظام رباعي للكاميرات الخلفية.

وتم الكشف عن قلم S Pen الشهير في الصور، مع مظهر نحاسي مطابق يضفي القليل من البريق على هذا القلم الرقمي. ومع هذا التصميم المميز، فقد يشعر الأشخاص الذين اشتروا غالاكسي إس 20 ألترا بالندم، حيث سبق وتعرض هذا الهاتف للانتقاد بسبب تصميمه الممل.

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
دخيلك افلحي من عندك على ديرتك لاتجين عندنا لأن فيه ناس تأكلها بدمها افلحي افلحي قبل أحد يشوفك
متنا من الضرايل
الله لايوفقك يالعبد جالس تطبل للدب الداشر الله يبلاه بسرطان ونفتك منه ومنك ذبحونا بالضرايب وغلا البنزين وكلش غالي.. الله يرحمك ياملك عبدالله
عندما يغيب المساء
الله يشفيهم
محمد محنشي
لابد التدخل و حل المشكلة وايضاح كل شيء للمواطن ووضع قيود حتى يمنع تجاوزها لكي تحفظ حقوق المستهلك
عندما يغيب المساء
يازين المنظر

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