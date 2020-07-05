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خادم الحرمين يشكر وزير البيئة لجهود الوزارة في تنمية الإيرادات غير النفطية

Time منذ ساعة
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خادم الحرمين يشكر وزير البيئة لجهود الوزارة في تنمية الإيرادات غير النفطية

الرياض (صدى):
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود شكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، إثر اطلاعه - حفظه الله - على برقية معاليه المتضمنة محضر اللجنة المالية المشار فيه العرض المقدم من الوزارة بعنوان " فرص تنمية الإيرادات غير النفطية يونيو 2020م ".

وقال الملك المفدى في برقية وجهها لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة: نشكركم على ما قدمته الوزارة من جهود في سعيها لتنمية الإيرادات غير النفطية وتحقيق كفاءة الإنفاق، متمنين لكم التوفيق".

ورفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، في تصريح له، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على الدعم الكبير والاهتمام البالغ الذي تحظى به برامج وخطط الوزارة ومشاريعها من القيادة الحكيمة، الأمر الذي استطاعت معه منظومة البيئة والمياه والزراعة من تعظيم فرض تنمية إيراداتها وتحقيق كفاءة عالية في إنفاقها.

وقال معاليه:" إن هذه اللفتة الكريمة تجسد الاهتمام البالغ والرعاية المستمرة من الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - للأعمال والخدمات التي تقدمها الوزارة ولمنسوبيها في مختلف قطاعاتها من خلال العمل على تهيئة مناخ الاستثمار وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، وتنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتنمية الموارد البشرية".

وأكد معاليه أن هذا التوجيه من القيادة الحكيمة يضاعف المسؤولية ويدفع الجميع إلى مزيد من تحقيق الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين في أرجاء المملكة كافة.

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أحدث التعليقات

omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
ابو خالد
يا وزارة التعليم المرحلة الإبتدائية لابد أن يكون المعلم متخصص في مادته والا على التعليم السلام
ابو محمد 😎
الحمد لله العدد في تناقص ، ولله الحمد ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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