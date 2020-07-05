لامبارد يكشف تفاصيل إصابة لاعب تشيلسي نغولو كانتي

وكالات (صدى):
قال فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي أن إصابة لاعب وسطه الفرنسي نغولو كانتي ، جاءت خلال المباراة التي فاز فيها تشيلسي على ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف دون رد، مساء السبت،حيث أصيب بتمزق في أربطة الساق.
وتابع لامبارد أن كانتي غادر الملعب، قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة، بفعل الإصابة، موضحا بأنه أصيب في أربطة الساق، وهناك شكوك بشأن لحاقة بمباراة الفريق المقبلة أمام كريستال بالاس، بعد غد الثلاثاء.
وأوضح بأن”نغولو يعاني من إصابة بسيطة في الأربطة، سيخضع على إثرها لفحوص طبية، يوم الأحد، لمعرفة أبعاد الإصابة“.