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لامبارد يكشف تفاصيل إصابة لاعب تشيلسي نغولو كانتي

Time منذ 36 دقيقة
Views 1291
لامبارد يكشف تفاصيل إصابة لاعب تشيلسي نغولو كانتي

وكالات (صدى):
قال فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي أن إصابة لاعب وسطه الفرنسي نغولو كانتي ، جاءت خلال المباراة التي فاز فيها تشيلسي على ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف دون رد، مساء السبت،حيث أصيب بتمزق في أربطة الساق.

وتابع لامبارد أن كانتي غادر الملعب، قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة، بفعل الإصابة، موضحا بأنه أصيب في أربطة الساق، وهناك شكوك بشأن لحاقة بمباراة الفريق المقبلة أمام كريستال بالاس، بعد غد الثلاثاء.

وأوضح بأن”نغولو يعاني من إصابة بسيطة في الأربطة، سيخضع على إثرها لفحوص طبية، يوم الأحد، لمعرفة أبعاد الإصابة“.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ايش حكاية التكته اللي حاصله هاالايام ...!!! .. الله يخارجنا ..
زائر
اقول اغسل قزاز سيارتك والامور طيبه لا محطة ولا يحزنون ههههههههههه
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــ💸ــــــــــيب .
ابو محمد 😎
وينك يا ام القبعاات .. وينك عن ام الامراء ( المساليه ) .. .. ميجان خلت فضيحتكم بجلاجل واختها ام حناجل ..
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يرحـم حاله وحال عـواله .

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