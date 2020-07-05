أجهزة الأمن المصرية تحتجز أسرة فتاة الـ«تيك توك» منار سامي

القاهرة (صدى):
وجهت نيابة مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية في مصر، اليوم الأحد، بحجز أسرة منار سامي الشهيرة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر.
وجاء ذلك خلال جلسة تجديد حبس "منار" على ذمة اتهمامها بالتحريض على الفسق، فيما تم تجديد حبسها 15 يوما، على ذمة التحقيقات في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحاولت والدة الفتاة، إدخال ابنة الأخيرة لها لرؤيتها فمنعها الحرس، ما تسبب في حدوث مشاجرة بين الأسرة والضابط المكلف بالحراسة، على إثرها جرى ضبط أفراد الأسرة وعرضهم على النيابة للتحقيق؛ لافتة إلى أن أسرتها تخضع للتحقيق في الواقعة، بعد اتهامهم بالتعدي على الأفراد المكلفين بحراسة المتهمة.
وتابعت: "خلال جلسة تجديد حبس ابنتي منار اليوم، حاولنا إدخال طفلتها البالغة من العمر 3 سنوات لرؤيتها، إلا أن رجال الأمن رفضوا وحدثت مشادة بين زوجي وابني وبنتي الثانية من ناحية وأحد الضباط، وجرى حجزهم الآن وعرضهم على النيابة العامة".