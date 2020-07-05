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ميجان ماركل تزعج البيت الأبيض بالمشاركة في فيلم سياسي

Time منذ 12 دقيقة
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ميجان ماركل تزعج البيت الأبيض بالمشاركة في فيلم سياسي

واشنطن (صدى):
تشارك ميجان ماركل، في إنتاج فيلم يستند إلى رواية ذات دوافع سياسية، قد يزعج المسؤولين في البيت الأبيض، حيث يُعتقد أنها توصلت إلى اتفاق مع مؤلف رواية عام الانتخابات Election Year، لويد سكوت.

وستشرف ميجان ماركل على الرواية وتطويرها وتحويلها إلى نص سينمائي؛ حيث تتبع رواية عام الانتخابات، موظفة مجلس الشيوخ، مافريك جونسون مالون، التي تعمل مع السيناتور المشهور سوني واينرايت الذي يتضح لاحقًا أنه ناشط روسي.

وهناك علاقة شخصية تربط ميجان بالمؤلف وتواصلت معه حول الكتاب، ومع ذلك فإن الممثلة السابقة التي لعبت دور راشيل زين في مسلسل دعاوى Suits أصرت على أنها لا تريد العودة للتمثيل مرة أخرى.

وكشفت تقارير صحافية، أن لويد سكوت متحمس للغاية حول الصفقة، ونعتقد أنه سيكون سيناريو عظيمًا وسيكون لدى ميغان جميع العلاقات التي تجعلها ناجحة، لافتًا إلى أن الفيلم يحتوي على رسائل حول الديمقراطية والوقوف بجانب الحق.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ايش حكاية التكته اللي حاصله هاالايام ...!!! .. الله يخارجنا ..
زائر
اقول اغسل قزاز سيارتك والامور طيبه لا محطة ولا يحزنون ههههههههههه
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــ💸ــــــــــيب .
ابو محمد 😎
وينك يا ام القبعاات .. وينك عن ام الامراء ( المساليه ) .. .. ميجان خلت فضيحتكم بجلاجل واختها ام حناجل ..
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يرحـم حاله وحال عـواله .

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