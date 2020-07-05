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إصدار إطار كوادر الأمن السيبراني "سيوف"

Time منذ 35 دقيقة
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إصدار إطار كوادر الأمن السيبراني "سيوف"

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ، الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني "سيوف " الذي يُعنى بأعمال كوادر الأمن السيبراني في المملكة ويحدد الفئات ومجالات التخصص والأدوار الوظيفية الخاصة بها.

ويعرّف هذا الإطار الأدوار الوظيفية في كل فئة، وما يرتبط بها من مهام وما تتطلبه من معارف ومهارات وقدرات إذ تم إعداد هذا الإطار بناءً على أفضل الممارسات الدولية، وبما يتوافق مع طبيعة الاحتياج الوظيفي لأعمال الأمن السيبراني في المملكة.

ويأتي إصدار الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني " سيوف " ضمن جهود الهيئة في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها، وإعداد المعايير المهنية والأطر ذات العلاقة، حيث يُعنى الإطار بأعمال ووظائف الأمن السيبراني في المملكة وفئاتها، وتعريف الأدوار الوظيفية لكل فئة، وتوصيف متطلبات كل دور وظيفي من حيث المهام والمعارف والمهارات والقدرات، كما يعد دليلاً مرجعياً لإعداد كوادر الأمن السيبراني وتطويرها واستقطابها وإدارتها وتحديد الاحتياجات الوظيفية والتدريبية في هذا المجال. وقد تم إعداد هذا الإطار من قبل الهيئة وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في عدد من الجهات الوطنية.

ويسهم الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني في بناء مصطلحات موحدة لتعريف الأدوار الوظيفية في مجال الأمن السيبراني، بما يحسن التواصل وبناء المحتوى في أنشطة تأهيل وإدارة الكوادر المتخصصة في هذا المجال. كما يسهم أيضا في مواءمة مخرجات التعلم لبرامج التعليم والتدريب مع المعارف والمهارات والقدرات المطلوبة للأدوار الوظيفية المختلفة في مجال الأمن السيبراني.

يذكر أن الإطار السعودي لكوادر الأمن السيبراني " سيوف " يشتمل على 40 دوراً وظيفيا موزعة على 12 مجال تخصص وَ 5 فئات وظيفية. ويُعرف كل دور وظيفي بوصف يشمل المهام المطلوب أداؤها ضمن هذا الدور، وقائمة بالمعارف والمهارات والقدرات اللازمة لأداء تلك المهام.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ايش حكاية التكته اللي حاصله هاالايام ...!!! .. الله يخارجنا ..
زائر
اقول اغسل قزاز سيارتك والامور طيبه لا محطة ولا يحزنون ههههههههههه
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــ💸ــــــــــيب .
ابو محمد 😎
وينك يا ام القبعاات .. وينك عن ام الامراء ( المساليه ) .. .. ميجان خلت فضيحتكم بجلاجل واختها ام حناجل ..
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يرحـم حاله وحال عـواله .

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