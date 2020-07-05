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تطورات مفاجئة في محاولات انتقال نيمار لبرشلونة

Time منذ 54 دقيقة
Views 1536
تطورات مفاجئة في محاولات انتقال نيمار لبرشلونة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد موافقة إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي على انتقال نجمه البرازيلي " نيمار " إلى صفوف برشلونة .

واشترط النادي على النجم التركيز مع فريقه لحين إتمام الصفقة التي ينتظرها حال تجدد عرض برشلونة .

وينتظر "نيمار " تحرك من برشلونة للعودة للفريق للعب برفقة صديقيه ليونيل ميسي ولويس سواريز.

من ناحية اخري ، فإن النادي الباريسي يرحب بإنتقال "نيمار " في ظل الأزمة المالية الحالية لأغلب الأندية بسبب توقف النشاط الرياضي اكثر من ثلاثة أشهر وغياب الجماهير عن الملاعب ، إذ ان صفقة نيمار تبلغ 170 مليون يورو .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ايش حكاية التكته اللي حاصله هاالايام ...!!! .. الله يخارجنا ..
زائر
اقول اغسل قزاز سيارتك والامور طيبه لا محطة ولا يحزنون ههههههههههه
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــ💸ــــــــــيب .
ابو محمد 😎
وينك يا ام القبعاات .. وينك عن ام الامراء ( المساليه ) .. .. ميجان خلت فضيحتكم بجلاجل واختها ام حناجل ..
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يرحـم حاله وحال عـواله .

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