تطورات مفاجئة في محاولات انتقال نيمار لبرشلونة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد موافقة إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي على انتقال نجمه البرازيلي " نيمار " إلى صفوف برشلونة .
واشترط النادي على النجم التركيز مع فريقه لحين إتمام الصفقة التي ينتظرها حال تجدد عرض برشلونة .
وينتظر "نيمار " تحرك من برشلونة للعودة للفريق للعب برفقة صديقيه ليونيل ميسي ولويس سواريز.
من ناحية اخري ، فإن النادي الباريسي يرحب بإنتقال "نيمار " في ظل الأزمة المالية الحالية لأغلب الأندية بسبب توقف النشاط الرياضي اكثر من ثلاثة أشهر وغياب الجماهير عن الملاعب ، إذ ان صفقة نيمار تبلغ 170 مليون يورو .