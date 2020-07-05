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وزير الخارجية الإيراني يقطع كلمته أمام البرلمان بعد وصفه بـ«الكاذب»

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وزير الخارجية الإيراني يقطع كلمته أمام البرلمان بعد وصفه بـ«الكاذب»

طهران (صدى):
قطع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، كلمته أمام مجلس الشورى الإسلامي "البرلمان" ، بعدما وصفه عدد من البرلمانيين بـ"الكاذب"؛ حيث أن النواب منعوه من إكمال كلمته فيما حاول الأخير مغادرة قاعة البرلمان.

وخاطب جواد ظريف المشرعين: " أنا أتحمل الشتائم، وأرفض التطاول وإهانة النواب، تصفونني بالكاذب فيما يصفني المرشد علي خامنئي بالرجل الشجاع، وجئت لقبة البرلمان من أجل مناقشة تحسين مستقبل البلد معا" .

ومن الجدير بالذكر، أن ظريف ناشد البرلمان خلال استضافته إلى عدم تحويل وزارة الخارجية إلى مكان للنزاعات والخلافات السياسية، لافتًا إلى أنه:" وفق الدستور الإيراني فإن السياسات الخارجية يحددها المرشد علي خامنئي ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ايش حكاية التكته اللي حاصله هاالايام ...!!! .. الله يخارجنا ..
زائر
اقول اغسل قزاز سيارتك والامور طيبه لا محطة ولا يحزنون ههههههههههه
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــ💸ــــــــــيب .
ابو محمد 😎
وينك يا ام القبعاات .. وينك عن ام الامراء ( المساليه ) .. .. ميجان خلت فضيحتكم بجلاجل واختها ام حناجل ..
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يرحـم حاله وحال عـواله .

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