وزير الخارجية الإيراني يقطع كلمته أمام البرلمان بعد وصفه بـ«الكاذب»

طهران (صدى):
قطع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، كلمته أمام مجلس الشورى الإسلامي "البرلمان" ، بعدما وصفه عدد من البرلمانيين بـ"الكاذب"؛ حيث أن النواب منعوه من إكمال كلمته فيما حاول الأخير مغادرة قاعة البرلمان.
وخاطب جواد ظريف المشرعين: " أنا أتحمل الشتائم، وأرفض التطاول وإهانة النواب، تصفونني بالكاذب فيما يصفني المرشد علي خامنئي بالرجل الشجاع، وجئت لقبة البرلمان من أجل مناقشة تحسين مستقبل البلد معا" .
ومن الجدير بالذكر، أن ظريف ناشد البرلمان خلال استضافته إلى عدم تحويل وزارة الخارجية إلى مكان للنزاعات والخلافات السياسية، لافتًا إلى أنه:" وفق الدستور الإيراني فإن السياسات الخارجية يحددها المرشد علي خامنئي ".