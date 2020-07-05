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تعرف على الطرق الآمنة للجلوس في السيارة

Time منذ 5 أيام
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تعرف على الطرق الآمنة للجلوس في السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعد من بين الأسباب التي تزيد المخاطر في حوادث السيارات طريقة الجلوس داخل السيارة وعدم إستخدام الوسائل التأمينية لمقعد القائد، وهناك طرق مثالية للتقليل من الآثار التي قد تحدث في هذة الحالة، ومنها عدم الجلوس في السيارة في وضع السقوط .

وللحماية عليك بإدخال فخذيك أولا إلى السيارة ثم باقي جسمك،

وبالتالي فإنك تضمن بذلك الجلوس على الفخين وليس على نهاية العمود الفقري فلا تضغط بذلك على العمود الفقري، ومن بين انواع الجلوس التي قد تؤدي لوفاتك، الجلوس في السيارة خلال عمل التكييف والمحرك

ومن بين الأسباب التي تزيد المخاطرالجلوس لساعات طويلة في السيارة يزيد مخاطر الإصابة بجلطة الساقين، كما أن عليك إستخدام بطانية صغيرة أو تيشرت أو أي قماشة ناعمة لتقوم بعمل دعامة لظهرك ثم قم بوضعها خلف الظهر بحيث تكون عند منطقة القفص الصدري.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه يا الهــــــيل .👍.
. راعــي الـددســـن .
أخبـث مذيع شفــته على الشـاشـه .👎👎.
علي عبدالله علي عسبري
كلااام كليم وحكيم شرع الله يتطلب ذلك ونحن مسلمين 👌🌹🌹🌹🌹🌹
. راعــي الـددســـن .
الله يكافينا شركم إنتوا و خفافيشكم وقرودكم .
. راعــي الـددســـن .
.◀️دامها علاقة تمّت برضا الطرفين وليس بالإكراه▶️. أجل ماعــلاك منــهم و من مظــاهراتــهم .

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