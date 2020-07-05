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سمية الناصر تتصدر التريند بعد إثارة ضجة حولها بإجابتها عن أسئلة ليست من تخصصها

Time منذ ساعة
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سمية الناصر تتصدر التريند بعد إثارة ضجة حولها بإجابتها عن أسئلة ليست من تخصصها

الرياض (صدى):
تفاعل نشطاء التواصل الإجتماعي مع مدربة الإبداع سمية الناصر بعد فتحت باب تلقي الأسئلة من الجمهور عبر حسابها "تويتر" للإجابة عليها مما أحدث ضجة بين المواطنين.

وقالت سمية الناصر "لمدة ساعة سأجيب على الأسئلة المميزة اكتب سؤالك في سمية الناصر كن مسؤولًا لا تحذف سؤالك بعد الإجابة عليه"، وتسببت ردود سمية الناصر على بعض أسئلة المتابعين في تلك الضجّة، ما جعلها محل اهتمام الجمهور وصعد هاشتاغ باسمها إلى صدارة التريند بالمملكة.

وظهر ذلك في إجاباتها على الأسئلة من خلال مجال علوم الطاقة وهو مجال ليس من صميم تخصصها متهمين إياها بالحديث في الدجل وعلم النفس رغم أنها حاصلة على دكتوراة في التفسير وعلوم القرآن، مما دفع البعض لإتهامها بأنها تحاول كسب قاعدة جماهيرية أكبر للحصول على مكاسب مادية من الدورات التي تقدمها، بينما تناولها البعض بالسخرية من خلال الرد بنفسهم على من يطرحون الأسئلة بآيات القرآن الكريم في إشارة إلى أن إجاباتها أصبحت محفوظة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ايش حكاية التكته اللي حاصله هاالايام ...!!! .. الله يخارجنا ..
زائر
اقول اغسل قزاز سيارتك والامور طيبه لا محطة ولا يحزنون ههههههههههه
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــ💸ــــــــــيب .
ابو محمد 😎
وينك يا ام القبعاات .. وينك عن ام الامراء ( المساليه ) .. .. ميجان خلت فضيحتكم بجلاجل واختها ام حناجل ..
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يرحـم حاله وحال عـواله .

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