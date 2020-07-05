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عبد الرحمن الراشد : امريكا ستقتحم ايران حال تجدد انتخاب «ترامب»

Time منذ ساعة
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عبد الرحمن الراشد : امريكا ستقتحم ايران حال تجدد انتخاب «ترامب»

طهران (صدى):
كشف الإعلامي عبد الرحمن الراشد وقوع خسائر كبيرة في إيران بسبب العقوبات الامريكية كبدتها مليارات الدولارات ما تسبب في تقليص الدعم لتمويل الميلشيات من جنسيات متعددة واضعاف القبضة الأمنية .

وأشار في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط ان العقوبات لم تسقط ايران لأنه نظام مؤدلج لكنها تضعفه وتشغله داخلياً و قلصت نشاطها العسكري الخارجي، في سوريا ولبنان، وقليلاً في العراق واليمن. النظام ينفق مليارات الدولارات على إدارة نشاطاته العسكرية الضخمة خارج حدوده، بما فيها تمويل عشرات الآلاف من الميليشيات من جنسيات متعددة .

وأكد "الراشد " انه إذا اعيد انتخاب " ترامب " فإن ايران ستلقى مصير العراق التي اقتحمتها امريكا بعد فشل العقوبات في إسقاط نظامها .

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أحدث التعليقات

زائر
اقول اغسل قزاز سيارتك والامور طيبه لا محطة ولا يحزنون ههههههههههه
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــ💸ــــــــــيب .
ابو محمد 😎
وينك يا ام القبعاات .. وينك عن ام الامراء ( المساليه ) .. .. ميجان خلت فضيحتكم بجلاجل واختها ام حناجل ..
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله يرحـم حاله وحال عـواله .
ابو محمد 😎
الله يرحمها ويحسن عزا من فقدها .. آمين ..

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