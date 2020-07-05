مستشفى الملك عبدالله الجامعي يوفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أول علم الأجنة، استشاري تخدير/ طب التوليد، استشاري جراحة/ جراحة العظام، استشاري جراحة/ جراحة الثدي، استشاري طب الأطفال/ أمراض الدم لدى الأطفال، استشاري طب الأطفال/ أمراض القلب للأطفال.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى: استشاري أمراض النساء والتوليد/ طب أورام النساء، استشاري أمراض النساء والتوليد/ أمراض الجهاز البولي، استشاري التصوير الطبي/ تصوير نسائي، استشاري طوارئ كبار، استشاري طوارئ أطفال.
وأشار إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يوليو 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــــا .