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دبي تعلن الحكومة الجديدة وتحدد لها عام واحد لتحقيق الأولويات

Time منذ 11 دقيقة
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دبي تعلن الحكومة الجديدة وتحدد لها عام واحد لتحقيق الأولويات

أبوظبي (صدى):
قرر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التشكيل الجديد لحكومة الإمارات، حيث تم دمج وزارات وهيئات مع تغيير صلاحيات ومسئوليات.

وأوضح نائب رئيس الدولة بأن الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة .. والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد .. ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة .

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه "تويتر" بأنه بالتشاور مع أخي محمد بن زايد الذي بارك الهيكل الجديد للحكومة ووجه بتسخير كافة الموارد للحفاظ على مكتسبات الدولة .. وتسريع مسيرة التنمية في البلاد، ومن بين القرارات التي تم إتخاذها إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين .. ودمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات .. واستحداث مناصب وزراء دولة جدد .. وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
طيب
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله المستعان
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله المستعان
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله المستعان

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