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نواب إيرانيون يطالبون باستدعاء روحاني للمساءلة

Time منذ 26 دقيقة
Views 1347
نواب إيرانيون يطالبون باستدعاء روحاني للمساءلة

طهران (صدى):
طالب نواب إيرانيون اليوم الأحد بإستدعاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، وذلك بعد توقيع أكثر من 100 نائب على مشروع قرار المساءلة، وستكون حول عدد من الملفات أبرزها توقيع الاتفاق النووي، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع أسعار العقارات والسيارات.

وقالت تقارير بأن عدد النواب الذين وقعوا على مشروع المساءلة يتجاوز النصاب القانوني المطلوب لذلك.

ومنذ نهاية الشهر الماضي أعلن نواب في البرلمان أنهم بصدد إعداد مشروع لمساءلة روحاني برلمانيا في حال لم يتم تقديم خطط لحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا، في ظل العقوبات الأمريكية الخانقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
طيب
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله المستعان
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله المستعان
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله المستعان

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