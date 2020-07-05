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تعرف على تشكيلة فريقا ليفربول وأستون فيلا في مباراة اليوم

Time منذ 40 دقيقة
Views 1417
تعرف على تشكيلة فريقا ليفربول وأستون فيلا في مباراة اليوم

وكالات (صدى):
يلتقي نادي ليفربول بنظيره أستون فيلا، مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي والتي ستكون على ملعب أنفيلد، حيث ينتظر الأول من لاعبي أستون فيلا صراعا من أجل البقاء في الدوري.

وتنطلق المباراة في الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة والخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وقد يكون يتشكل فريق ليفربول من حراسة المرمى أليسون بيكر، وخط الدفاع أرنولد، غوميز، فان دايك، روبرتسون، والوسط تشامبرلين، هندرسون، كيتا، و الهجوم محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

ومن المتوقع ان يكون تشكيل فريق أستون فيلا ، حراسة المرمى نيلاند، وخط الدفاع كونسا، هوس، مينغز، تايلور، والوسط ماكجين، دوغلاس لويز، هوريهان، والهجوم الغازي، دافيس، غريليش.

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ابو محمد 😎
طيب ..
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
طيب
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله المستعان
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله المستعان
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله المستعان

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