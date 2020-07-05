بالصور.. وقوع إصابات في حادث اصطدام مركبة وشاحنة على طريق «مكة - جدة» السريع

مكة المكرمة (صدى):
شهد طريق «مكة - جدة» السريع، اليوم الأحد، حادث اصطدام مركبة وشاحنة؛ مما نتج عنه إصابة عدة أشخاص.
وباشرت الجهات المختصة الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، بحسب المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911.
ومن جانبه، ذكر المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم على طريق "مكة- جدة السريع" قبل كوبري الشميسي بالتحديد، وبه عدد من المصابين.
وأكد عبدالعزيز بادومان، أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فِرَق إسعافية، لافتًا إلى أنه حين وصول أول فرقة للموقع، اتضح وجود 3 إصابات (حالتان خطيرتان، وحالة متوسطة)، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.