فندق القصيبي يغلق أبوابه بعد 47 عاما من إفتتاحه

الرياض (صدى):
كشفت تقارير بأن الفندق الذي ضم أول قمتين خليجيتين، أغلق أبوابه بعد 47 عاما من افتتاحه عام 1973، فندق القصيبي بالخبر أبرز معالم المنطقة الشرقية .
وقالت التقارير بأن أسباب الغلق مالية ، وهو ما دفع ملاك الفندق إلى اتخاذ هذا القرار، حيث تم إبلاغ العاملين بعدم استقبال الحجوزات في الفندق.
وعبر نشطاء التواصل الإجتماعي عن الحزن لفقدان أحد أبرزمعالم المنطقة الشرقية ، حيث يعد الفندق هو من إحتضن أول قمتين خليجيتين قبل تأسيس مجلس التعاون الخليجي، كما تم فيه توقيع اتفاق البريمي بين الملك فيصل بن عبدالعزيز والشيخ زايد آل نهيان -رحمهما الله.