نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

فندق القصيبي يغلق أبوابه بعد 47 عاما من إفتتاحه

Time منذ ساعة
Views 2410
Comment 3
فندق القصيبي يغلق أبوابه بعد 47 عاما من إفتتاحه

الرياض (صدى):
كشفت تقارير بأن الفندق الذي ضم أول قمتين خليجيتين، أغلق أبوابه بعد 47 عاما من افتتاحه عام 1973، فندق القصيبي بالخبر أبرز معالم المنطقة الشرقية .

وقالت التقارير بأن أسباب الغلق مالية ، وهو ما دفع ملاك الفندق إلى اتخاذ هذا القرار، حيث تم إبلاغ العاملين بعدم استقبال الحجوزات في الفندق.

وعبر نشطاء التواصل الإجتماعي عن الحزن لفقدان أحد أبرزمعالم المنطقة الشرقية ، حيث يعد الفندق هو من إحتضن أول قمتين خليجيتين قبل تأسيس مجلس التعاون الخليجي، كما تم فيه توقيع اتفاق البريمي بين الملك فيصل بن عبدالعزيز والشيخ زايد آل نهيان -رحمهما الله.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
طيب ..
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
طيب
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله المستعان
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله المستعان
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله المستعان

أخر الأخبار

فضيحة اختفاء 2.5 مليون دولار وتزوير مبلغ آخر في احتياطي دولة عربية
فضيحة اختفاء 2.5 مليون دولار وتزوير مبلغ آخر في احتياطي دولة عربية
Time منذ 23 ثانية Views 1017
الطائف عروس المصايف
الطائف عروس المصايف
Time منذ دقيقة Views 76
دبي تعلن الحكومة الجديدة وتحدد لها عام واحد لتحقيق الأولويات
دبي تعلن الحكومة الجديدة وتحدد لها عام واحد لتحقيق الأولويات
Time منذ 11 دقيقة Views 1298
التأمينات الاجتماعية: الدعم للفترة القادمة سيشمل 70% من العاملين بالمنشآت الأكثر تضررًا
التأمينات الاجتماعية: الدعم للفترة القادمة سيشمل 70% من العاملين بالمنشآت الأكثر تضررًا
Time منذ 17 دقيقة Views 1300
نواب إيرانيون يطالبون باستدعاء روحاني للمساءلة
نواب إيرانيون يطالبون باستدعاء روحاني للمساءلة
Time منذ 26 دقيقة Views 1339
أمانة المدينة تنفذ 2487 جولة رقابية وتشعر وتغرم 742 منشأة مخالفة
أمانة المدينة تنفذ 2487 جولة رقابية وتشعر وتغرم 742 منشأة مخالفة
Time منذ 32 دقيقة Views 1309
حقيقة وجود شهادات معتمدة لتعليم القيادة
حقيقة وجود شهادات معتمدة لتعليم القيادة
Time منذ 37 دقيقة Views 1406
نجاح 5 عمليات ولادة لأمهات مصابات بكورونا في القطيف
نجاح 5 عمليات ولادة لأمهات مصابات بكورونا في القطيف
Time منذ 38 دقيقة Views 1397
تعرف على تشكيلة فريقا ليفربول وأستون فيلا في مباراة اليوم
تعرف على تشكيلة فريقا ليفربول وأستون فيلا في مباراة اليوم
Time منذ 40 دقيقة Views 1413
بالصور.. وقوع إصابات في حادث اصطدام مركبة وشاحنة على طريق «مكة - جدة» السريع
بالصور.. وقوع إصابات في حادث اصطدام مركبة وشاحنة على طريق «مكة - جدة» السريع
Time منذ 56 دقيقة Views 1689