مقتل قيادي بارز بمليشيات الحوثي الإنقلابية وتقدم جديد للجيش اليمني

فهمي محمد (صدى):
حقق الجيش الوطني اليمني تقدماً جديداً في جبهة قانية خلال معارك حاسمة تكبدت فيها الميليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة، وكان من بينها مقتل القيادي البارز في المليشيات الإنقلابية المدعو نصر الله المراني حيث تمكن الجيش من تطهير عدد من المواقع التي كان يتمركز فيها الحوثيون في منطقة قانية مثل الجبل الأبيض والهضاب الكايدة ووادي قانية الاستراتيجي.
ويذكر أن الانقلابيين تكبدوا خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهة قانية بنيران الجيش اليمني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، خلال الفترة من 20 إلى 29 يونيو 2020.
ورصد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، بأن الخسائر البشرية للميليشيات بلغت 562 عنصراً توزعت بين 241 قتيلاً و300 جريح و21 أسيراً لدى قوات الجيش، وتدمير 35 آلية منها 9 دبابات و8 عربات مدرعة و18 طقما.