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تطور مذهل في سيارة إم جي ZS فيس ليفت 2021

Time منذ 6 أيام
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تطور مذهل في سيارة إم جي ZS فيس ليفت 2021

أميرة خالد (صدى):
أزاحت شركة ام جي، الستار عن ZS فيس ليفت 2021 في المملكة المتحدة، والتي ظهرت كتطور رائع؛ حيث جاءت الكروس أوفر المحدثة بشبك معدل ومصابيح أمامية ليد جديدة، بالإضافة إلى مصد أمامي رياضي ومصابيح ضباب جديدة.

وفي الخلف، حصلت على مصد أكثر قوة ومصابيح خلفية جديدة، بالإضافة إلى جنوط معاد تصميمها، ولمسات ألومنيومية منتشرة على طول الهيكل، فيما سيجد السائق أجهزة قياس رقمية جديدة، فضلًا عن نظام ترفيهي أكبر مع شاشة مقاس 10.1 بوصة، يدعم كلاً من أندرويد أوتو وآبل كاربلاي

وزودت الكروس أوفر بلوحة قيادة محسنة باستخدام المزيد من المواد الناعمة، ومسند ذراع أمامي جديد، ومحرك بنزين بأربعة أسطوانات سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي يولد قوة 105 حصان و175 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة يدوي بخمس سرعات يرسل القوة إلى العجلات الأمامية فقط، لتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في 10.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 175 كم/س.

ومن ناحية صرفية الوقود؛ فهي تبلغ 6.8 لتر لكل 100 كم تقطعها السيارة وفقاً لدورة WLTP، وفي الختام، فإن ام جي ZS فيس ليفت معروضة حالياً للبيع بأسعار تبدأ من 15,495 جنيه استرليني في المملكة المتحدة (72,500 ريال) .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــيه يا الهــــــيل .👍.
. راعــي الـددســـن .
أخبـث مذيع شفــته على الشـاشـه .👎👎.
علي عبدالله علي عسبري
كلااام كليم وحكيم شرع الله يتطلب ذلك ونحن مسلمين 👌🌹🌹🌹🌹🌹
. راعــي الـددســـن .
الله يكافينا شركم إنتوا و خفافيشكم وقرودكم .
. راعــي الـددســـن .
.◀️دامها علاقة تمّت برضا الطرفين وليس بالإكراه▶️. أجل ماعــلاك منــهم و من مظــاهراتــهم .

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