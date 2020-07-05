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المواصفات: علامة الجودة على التوصيلات الكهربائية ستدخل حيز التنفيذ قريبا

Time منذ ساعة
Views 1488
المواصفات: علامة الجودة على التوصيلات الكهربائية ستدخل حيز التنفيذ قريبا

الرياض (صدى):
جددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تذكيرها للمصنعين والموردين عن قرب موعد الإلزام بعلامة الجودة السعودية على منتجات التوصيلات الكهربائية المصنعة محلياً أو المستوردة كشرط أساسي للسماح بتداولها في السوق السعودي. مشيرة إلى أن الإلزام بالعلامة سيبدأ في 7 أغسطس 2020 بمشيئة الله.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي استمراراً لجهودها في تعزيز إجراءات رفع معدلات السلامة والجودة في المنتجات المتداولة بالسوق، مشيرة إلى أن الإلزام بعلامة الجودة يهدف إلى رفع مستوى المتطلبات الفنية للتوصيلات فيما يتصل بمقاومة الاحتراق والاشتعال، ومقاومة الانكسار، إلى جانب تحمل الحرارة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة في هذا الشأن.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة عن قرار مجلس إدارتها رفع مستوى إجراءات المطابقة الإلزامية على منتجات التوصيلات الكهربائية، والإلزام بمستوى المطابقة الخامس بدلاً من الثالث والمتمثل في الحصول على علامة الجودة السعودية أو ما يكافؤها من العلامات المعترف بها في المملكة، بعد ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية، إذ نشر القرار الجريدة الرسمية بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 07 فبراير 2020م.

وتهيب المواصفات السعودية بجميع المصنعين والموردين التقدم بطلب الحصول على علامة الجودة لمنتجات التوصيلات الكهربائية عبر الخدمات الإلكترونية في موقعها الرسمي (www.saso.gov.sa).

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أحدث التعليقات

omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
omar
الاتحاد هو الى جايب الرعب للنصر الان
ابو خالد
يا وزارة التعليم المرحلة الإبتدائية لابد أن يكون المعلم متخصص في مادته والا على التعليم السلام
ابو محمد 😎
الحمد لله العدد في تناقص ، ولله الحمد ..
ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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