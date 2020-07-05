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الصحة: أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد"

Time منذ 8 دقائق
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الصحة: أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد"

الرياض (صدى):
استفاد أكثر من نصف مليون مستفيد من خدمات عيادات " تطمن" ومراكز " تأكد" منذ بدء العمل فيها وحتى الآن في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت وزارة الصحة أن عيادات "تطمن" خُصصت لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للذين لديهم أعراض تنفسية، مثل آلام الحلق، والسعال، وضيق التنفس، وارتفاع درجة الحرارة، دون الحاجة إلى موعد مسبق، مبينةً أن العيادات تتواجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات ويبلغ عددها نحو 235 عيادة، موزعة على جميع مناطق المملكة، حيث قدّمت خدماتها حتى الآن لعدد 208 آلاف مستفيد .

وأضافت "الصحة" أن مراكز "تأكد" خُصصت للذين لايشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب، ويُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المراكز 357 ألف مستفيد .

وأوضحت وزارة الصحة أن مراكز تأكد تتواجد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستتواجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة، مؤكدةً أن الفحوصات تبين مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي .

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😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
الله يرحمنا برحمته الواسعة
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
عند الله خير كثير
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
عند الله خير كثير
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
طيب
ابو عمار
طيب

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