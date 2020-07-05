برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية عن وظائف شاغرة عبر برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير " ، وذلك للعمل بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- المسمى الوظيفي : اخصائي موارد بشرية .
2- الشروط :
- ان يكون المتقدم من المواطنين .
- درجة البكالوريوس في " إدارة الأعمال ، الموارد البشرية " .
- ألا يكون على رأس العمل "حكومي او خاص " .
- ان تشير سجلات التأمين لعدم تسجيله بها مدة لا تقل عن 6 أشهر .
وحول موعد التقديم ، أكد البرنامج انه متاح من اليوم الأحد 5 / يوليو / 2020 م ، وحتى يوم 4 اغسطس المقبل ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــا .