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برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية يوفر وظائف شاغرة

Time منذ 28 دقيقة
Views 1228
برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية عن وظائف شاغرة عبر برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير " ، وذلك للعمل بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- المسمى الوظيفي : اخصائي موارد بشرية .

2- الشروط :

- ان يكون المتقدم من المواطنين .

- درجة البكالوريوس في " إدارة الأعمال ، الموارد البشرية " .

- ألا يكون على رأس العمل "حكومي او خاص " .

- ان تشير سجلات التأمين لعدم تسجيله بها مدة لا تقل عن 6 أشهر .

وحول موعد التقديم ، أكد البرنامج انه متاح من اليوم الأحد 5 / يوليو / 2020 م ، وحتى يوم 4 اغسطس المقبل ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــا .

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أحدث التعليقات

😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
الله يرحمنا برحمته الواسعة
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
عند الله خير كثير
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
عند الله خير كثير
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
طيب طيب
ابو عمار
اوكي ثانكس

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