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مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف صحية وإدارية شاغرة

Time منذ 14 دقيقة
Views 1322
مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف صحية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين.

وأوضح المستشفى: إن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وقال أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: استشاري طب العائلة (الرياض)، كبير التقنيين الطبيين (الرياض)، مساعد فني تخطيط (الرياض)، استشاري مشارك الأعصاب للأطفال (جدة)، ممرض ثالث (جدة).

وأشار إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أغسطس 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
الله يرحمنا برحمته الواسعة
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
عند الله خير كثير
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
طيب طيب
ابو عمار
اوكي ثانكس
أبو عكيف
بس الدخان والله العظيم مايستاهل السعر كله

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