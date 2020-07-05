مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف صحية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين.
وأوضح المستشفى: إن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.
وقال أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: استشاري طب العائلة (الرياض)، كبير التقنيين الطبيين (الرياض)، مساعد فني تخطيط (الرياض)، استشاري مشارك الأعصاب للأطفال (جدة)، ممرض ثالث (جدة).
وأشار إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أغسطس 2020م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــــا .