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زوج كيم كاردشيان يعلن ترشحه للرئاسة في تحدي صارخ لترامب

Time منذ 51 دقيقة
Views 1698
زوج كيم كاردشيان يعلن ترشحه للرئاسة في تحدي صارخ لترامب

واشنطن (صدى):
قرر مغني الراب الأمريكي كاني وست، وهو زوج نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان تحدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال ترشحه للرئاسة على الرغم من علاقة الصداقة التي تجمعه بعائلة الأخير.

وكشف كاني وست الذي يعد من أنصار ترامب، ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة مردفا عبر حسابه "تويتر" علينا الآن تحقيق وعد أمريكا بالثقة في الله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أرشح نفسي لرئاسة الولايات المتحدة”.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان وست جادا في خوض انتخابات الرئاسة قبل أربعة أشهر من موعدها المقرر في الثالث من نوفمبر، أو ما إذا كان قدم أي وثائق رسمية.

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أحدث التعليقات

😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
طيب طيب
ابو عمار
اوكي ثانكس
أبو عكيف
بس الدخان والله العظيم مايستاهل السعر كله
ابو عمار
تطالب فرنسا اليوم بالاعنذار عن ما فعلته فرنسا ايام الاستعمار طيب يكون خير
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
الله يشفيه

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