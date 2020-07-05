زوج كيم كاردشيان يعلن ترشحه للرئاسة في تحدي صارخ لترامب

واشنطن (صدى):
قرر مغني الراب الأمريكي كاني وست، وهو زوج نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان تحدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال ترشحه للرئاسة على الرغم من علاقة الصداقة التي تجمعه بعائلة الأخير.
وكشف كاني وست الذي يعد من أنصار ترامب، ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة مردفا عبر حسابه "تويتر" علينا الآن تحقيق وعد أمريكا بالثقة في الله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أرشح نفسي لرئاسة الولايات المتحدة”.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان وست جادا في خوض انتخابات الرئاسة قبل أربعة أشهر من موعدها المقرر في الثالث من نوفمبر، أو ما إذا كان قدم أي وثائق رسمية.