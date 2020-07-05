«المسند»: اليوم سماء صافية وشمس ساطعة وأجواء حارة على معظم المناطق

الرياض (صدى):
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الأحد، يشهد سماء صافية وشمس ساطعة، وأجواء صيفية حارة على معظم مناطق المملكة.
وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " اليوم الأحد سماء صافية، وشمس ساطعة، وأجواء صيفية حارة في معظم المناطق، والسحب الممطرة قد تتشكل فوق قمم جبال السروات في عسير، والباحة، وشرق جازان " .
وأضاف " المسند " : " متوقع اليوم أن تنشط رياح البوارح الشمالية الجافة والحارة في شمال حوض الخليج العربي خاصة في الكويت " .