" كورونا " يقترب من رئيس غانا نانا أكوفو

أكرا (صدى):
أصيب شخص من الدائرة القريبة المحيطة برئيس غانا نانا أكوفو بفيروس كورونا، وسرعان ما ألن الرئيس عزل نفسه لمدة 14 يوم بعد نصيحة الأطباء.
وأوضحت الحكومة في بيان لها أن الرئيس سيواصل العمل خلال تلك الفترة التزاما ببروتوكول الأمان الخاص بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.
ولم يذكر البيان ما إذا كان هذا الشخص المصاب من الموظفين أم من أفراد أسرة الرئيس.
يذكر أن غانا سجلت 19388 إصابة بفيروس كورونا، وهو من بين أعلى معدلات الإصابة في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء بإفريقيا، إضافة إلى 117 حالة وفاة.