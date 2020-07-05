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" كورونا " يقترب من رئيس غانا نانا أكوفو

Time منذ 34 دقيقة
Views 1452
" كورونا " يقترب من رئيس غانا نانا أكوفو

أكرا (صدى):
أصيب شخص من الدائرة القريبة المحيطة برئيس غانا نانا أكوفو بفيروس كورونا، وسرعان ما ألن الرئيس عزل نفسه لمدة 14 يوم بعد نصيحة الأطباء.

وأوضحت الحكومة في بيان لها أن الرئيس سيواصل العمل خلال تلك الفترة التزاما ببروتوكول الأمان الخاص بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

ولم يذكر البيان ما إذا كان هذا الشخص المصاب من الموظفين أم من أفراد أسرة الرئيس.

يذكر أن غانا سجلت 19388 إصابة بفيروس كورونا، وهو من بين أعلى معدلات الإصابة في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء بإفريقيا، إضافة إلى 117 حالة وفاة.

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أحدث التعليقات

زائر
دافع عن ديرتك أولى لك .... اترك السعودية لأهلها
KSA
الشيوخ ابخص
فياض
ها والله هذا القرار من عجائب الدهر هذه الدولة (ألمانيا) هي مصدر مثل هذه الفسادات آلآن و قد عَصَيتِ ؟!
ابو فيصل
تفتخر ان المتعة دينك ودين ابائك لن اقول لك شيء ولكن اتركك تعرف مستواك بنفسك وكيف ينظر لك الناس
عادل
ابعرف اذا كان اللبن الصغير والزبادي يكلف علي صاحب البقاله ريال وعشرهللات بكم يبيعه بريال يعني تبغون تخسرون خافوا الله إذا كذا رايح تقفل البقائل في أقل من شهر ويصبح تكدس غير طبيعي عنداصحاب المحلات التي تطبق الظريبه وبذالك لانستطيع القضاء علي مرض الكورونا ونصبح في دوارة مالها حل المحلات الصغيره أقفلت والمحلات الكبيره سوف تعاقب بسبب الزحام عليها ودخول اكثر من شخص علي المحل وبذالك تعاقب بغرامات اللي ان تقفل نبغي حل لهاذا الموضوع وشكرا

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