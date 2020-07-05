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" هل البقالات الصغيرة تخضع للقيمة المضافة " الزكاة والدخل توضح

Time منذ 23 دقيقة
Views 1618
" هل البقالات الصغيرة تخضع للقيمة المضافة " الزكاة والدخل توضح

الرياض (صدى):
أجابت الهيئة العامة للزكاة والدخل على استفسار مواطن بشأن خضوع البقالات الصغيرة بالأحياء لضريبة القيمة المضافة.

وقالت الهيئة: " تلزم المنشآت بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375,000 ريال، وفي حال كان البائع غير مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة ( لا يملك رقم ضريبي ) فلا يحق له تحصيل الضريبة ".

وبسؤاله عن كيفية معرفة ذلك، أجابت الهيئة: " يجب على المنشآت المسجلة إبراز شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة المحتوية على رقم التعريف الضريبي، كما يمكنك التحقق من تسجيل المنشأة في ضريبة القيمة المضافة عن طريق الرقم الضريبي أو عن طريق رقم السجل التجاري من خلال تطبيق الضريبة المضافة " .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
من له حيلة فليحتال والمهم انه ينجح في استعطاف البعض ويصدقه
ناصر الشهري
سوف فيد الفريق في حال كان في الفورمه وفي اعتقادي انه افضل من إلا ماني بكثير
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
عسى خير
ابو البحار
يااخوان ركبو ردادات بعد بعد العداد عشان ترد المياه ماترجع لان حتي لورجعت حسبت عليك ولا إدارة المياه ماتحط الخطاء عليها عشان ماتحاسبها علي الفواتير الماضيه والله المستعان
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
"قال الوداع قلت يا سعود بدري قال المرض متعب ولا عاد بي حيل قلت المرض كله تجمع بصدري يوم أعلنوا ذاك الخبر تالي الليل".

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