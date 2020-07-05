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الحصيني: كتلة حارة وارتفاع في الحرارة على الشرقية بالدرجة الأولى

Time منذ 25 دقيقة
Views 1347
الحصيني: كتلة حارة وارتفاع في الحرارة على الشرقية بالدرجة الأولى

الشرقية (صدى):
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة " تسميات " ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، تمركز كتلة حارة وارتفاع في الحرارة على المنطقة الشرقية بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة بين44 و50 درجة.

ونصح الحصيني المواطنين والمقيمين بالابتعاد عن الشمس والإكثار من شرب الماء، قائلا: " الابتعاد عن أشعة الشمس من الساعة 10 صباحاً إلى 4 عصراً خوفاً من ضربات الشمس " .

كما توقع رياح من متوسطة لشبه قوية على الشرقية وشمال ووسط المنطقة الغربية، والربع الخالي حتى نجران، وأقصى الشمالية.

وتوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على عسير، ونجران، والإمارات، اليمن، وعمان وشرق جازان.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
من له حيلة فليحتال والمهم انه ينجح في استعطاف البعض ويصدقه
ناصر الشهري
سوف فيد الفريق في حال كان في الفورمه وفي اعتقادي انه افضل من إلا ماني بكثير
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
عسى خير
ابو البحار
يااخوان ركبو ردادات بعد بعد العداد عشان ترد المياه ماترجع لان حتي لورجعت حسبت عليك ولا إدارة المياه ماتحط الخطاء عليها عشان ماتحاسبها علي الفواتير الماضيه والله المستعان
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
"قال الوداع قلت يا سعود بدري قال المرض متعب ولا عاد بي حيل قلت المرض كله تجمع بصدري يوم أعلنوا ذاك الخبر تالي الليل".

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