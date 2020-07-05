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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا لرياح سطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض. فيما تكون السماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات(جازان ،عسير ،الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
من له حيلة فليحتال والمهم انه ينجح في استعطاف البعض ويصدقه
ناصر الشهري
سوف فيد الفريق في حال كان في الفورمه وفي اعتقادي انه افضل من إلا ماني بكثير
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
عسى خير
ابو البحار
يااخوان ركبو ردادات بعد بعد العداد عشان ترد المياه ماترجع لان حتي لورجعت حسبت عليك ولا إدارة المياه ماتحط الخطاء عليها عشان ماتحاسبها علي الفواتير الماضيه والله المستعان
😭أنا لله وأنا اليه راجعون 💔
"قال الوداع قلت يا سعود بدري قال المرض متعب ولا عاد بي حيل قلت المرض كله تجمع بصدري يوم أعلنوا ذاك الخبر تالي الليل".

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