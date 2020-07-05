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" العمري " يكشف تأثير ضريبة الـ 15% على سوق العقارات

Time منذ 34 دقيقة
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" العمري " يكشف تأثير ضريبة الـ 15% على سوق العقارات

الرياض (صدى):
كشف المحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري، تأثير ضريبة القيمة المضافة الجديدة 15% على سوق العقارات.

وتوقع العمري أن الضغوط تكون أشد وطأة على أداء السوق العقارية من حيث النشاط ومستويات الأسعار.

وقال العمري: " التذكير هنا في سياق الحديث عن تأثير ضريبة القيمة المضافة الجديدة، أن المنطقة السعرية المعفاة منها أمام المواطن المشتري مسكنه الأول تنحصر عند ما قيمته 850 ألف ريال فأدنى، لتبقى هذه المنطقة السعرية والأقرب إليها من مستويات أعلى منها بقليل، البوابة الأكثر ترشيحا أمام الأفراد الباحثين عن تملك مساكنهم لأول مرة ".

وأكد أنه من المتوقع تضاعف الضغوط بدرجة أكبر على الأسعار السوقية الأعلى من ذلك الحد السعري.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههه
اللهو البرئ
نعم تتشابه الاعراض .لكن الام الصدر تعتبر من الطوارئ الطبية التي لايمكن تأخيرها وتسويفها وان كانت تطلع دايما بسيطة .والف سلامات عليك ياولد بلقرن الانساب طبعا..
ابو عمار
يا ساتر ايش مشكلتها معاك يا الهام
ابو عمار
فجر السعيد سنيه ومتزوجه من المحامي سعود السبيعي ولا يجوز اتهامها بدون دليل
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين

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