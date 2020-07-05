نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

توجه للعودة إلى " معلم صفوف " بدلاً من التخصص

Time منذ ساعة
Views 3028
Comment 1
توجه للعودة إلى " معلم صفوف " بدلاً من التخصص

الرياض (صدى):
أجرت وزارة التعليم هيكلة جديدة شاملة لإدارات التعليم والمدارس، تتضمن العودة إلى نظام " معلم صفوف " بدلا من التخصص.

كما تتضمن الهيكلة الجديدة إنشاء مجمعات كبيرة لخدمة القرى والهجر، ورفع مهارات المعلم لتدريس أكثر من مادة وإعادة تصميم التشكيلات المدرسية الحالية، بحسب المدينة.

ومن أبرز أهداف التعديل التعاقد مع المعلمين على أساس الدوام الجزئي في حالة الحاجة على أن تطبق على كافة أنواع التعليم ومستويات المدارس وأحجامها.

وشملت التعديلات نشر المعلمين متعددي المواد، من خلال رفع مهارات المعلممن ليتمكنوا من تدريس أكثر من مادة وتعديل نظام توزيع المدرسين على أساس مدرس صفوف وليس تخصصات وزيادة نصاب المعلم اختياري.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههه
اللهو البرئ
نعم تتشابه الاعراض .لكن الام الصدر تعتبر من الطوارئ الطبية التي لايمكن تأخيرها وتسويفها وان كانت تطلع دايما بسيطة .والف سلامات عليك ياولد بلقرن الانساب طبعا..
ابو عمار
يا ساتر ايش مشكلتها معاك يا الهام
ابو عمار
فجر السعيد سنيه ومتزوجه من المحامي سعود السبيعي ولا يجوز اتهامها بدون دليل
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين

أخر الأخبار

تدمير منظومة دفاع تركية في ليبيا
تدمير منظومة دفاع تركية في ليبيا
Time منذ 32 دقيقة Views 1666
ضبط منتحل صفة طبيب تحرش بمريضة أثناء الكشف
ضبط منتحل صفة طبيب تحرش بمريضة أثناء الكشف
Time منذ 33 دقيقة Views 447
" العمري " يكشف تأثير ضريبة الـ 15% على سوق العقارات
" العمري " يكشف تأثير ضريبة الـ 15% على سوق العقارات
Time منذ 34 دقيقة Views 1942
انتحار 3 شبان في يوم واحد بغزة
انتحار 3 شبان في يوم واحد بغزة
Time منذ 35 دقيقة Views 235
توجه للعودة إلى " معلم صفوف " بدلاً من التخصص
توجه للعودة إلى " معلم صفوف " بدلاً من التخصص
Time منذ ساعة Views 3028
حقيقة تعاقد الوصل الإماراتي مع ميسي
حقيقة تعاقد الوصل الإماراتي مع ميسي
Time منذ ساعتين Views 2153
اتحاد الكرة يصدر 6 توصيات هامة
اتحاد الكرة يصدر 6 توصيات هامة
Time منذ ساعتين Views 2107
بث مباشر لمرتزقة سوريين يقرون بدعم أردوغان وإرسالهم لليمن
بث مباشر لمرتزقة سوريين يقرون بدعم أردوغان وإرسالهم لليمن
Time منذ ساعتين Views 2554
تسمم عائلة بعد شراء " الحشيش " من بائع أعشاب بالخطأ
تسمم عائلة بعد شراء " الحشيش " من بائع أعشاب بالخطأ
Time منذ 3 ساعات Views 1391
نقل طفل سقط في بئر بحائل إلى عمان
نقل طفل سقط في بئر بحائل إلى عمان
Time منذ 3 ساعات Views 2740