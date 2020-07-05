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اتحاد الكرة يصدر 6 توصيات هامة

Time منذ ساعتين
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اتحاد الكرة يصدر 6 توصيات هامة

ماجد محمد (صدى):
أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم 6 توصيات لجميع الجهات ذات العلافة في كرة القدم، وذلك لضمان نزاهة المنافسات.

وأوصى الاتحاد بمنع أي نادي محلي من التفاوض أو الدخول في عقد جديد لموسم 2020 -2021 مع أي لاعب أجنبي يرفض تمديد عقده حتى تاريخ الاتنهاء الجديد لموسم 2019 -2020.

كما أوصى بمنع أي نادي محلي من التعاون المستقبلي أو التعقاد مع أندية دول أخرى، إذا رفضت هذه الأندية تمديد الإعارة الحالية لأي لاعب، حتى تاريخ الانتهاء الجديد للموسم الحالي.

ويجب تأجيل أي دفعة مستحقة تعاقدياً كمقدم عقد "مثال لو كانت مستحقة في يوليو، اغسطس، سبتمبر2020 " حتى تاريخ البدء الجديد لموسم 2020 -2021.

وفي حالة تداخل المواسم او فترات التسجيل، وما لم تتفق جميع الأطراف على خلاف ذلك، تعطي الأولوية للنادي السابق ليكمل اللاعب موسمه مع فريقه الأصلي.

وإذا كان تاريخ بدء العقد يتزامن مع تاريخ البدء الأصلي لموسم 2020 - 2021 يتم تأجيل تاريخ البدء حتى تاريخ البدء الجديد للموسم.

كما أوصى الاتحاد بأنه إذا كان تاريخ انتهاء صلاحية العقد في تاريخ الانتهاء الأصلي لموسم 2019 -2020 سيتم تمديد صلاحية هذا العقد حتى تاريخ الانتهاء الجديد للموسم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههه
اللهو البرئ
نعم تتشابه الاعراض .لكن الام الصدر تعتبر من الطوارئ الطبية التي لايمكن تأخيرها وتسويفها وان كانت تطلع دايما بسيطة .والف سلامات عليك ياولد بلقرن الانساب طبعا..
ابو عمار
يا ساتر ايش مشكلتها معاك يا الهام
ابو عمار
فجر السعيد سنيه ومتزوجه من المحامي سعود السبيعي ولا يجوز اتهامها بدون دليل
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين

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